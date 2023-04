In bicicletta è investito da un’auto e sbalzato per diversi metri, trasportato con l’elicottero in ospedale

SAN VITO AL TAGLIAMENTO. Un uomo di circa 82 anni è stato soccorso nella tarda mattinata di mercoledì 5 aprile per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a San Vito al Tagliamento, in via Madonna di Rosa, indicativamente all'altezza di una pizzeria.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Pordenone), un'auto ha investito il ciclista sull'attraversamento pedonale. Nell'impatto, l'anziano è stato sbalzato per diversi metri.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona ferita che è stata trasportata in volo, al Santa Maria della Misericordia, in codice giallo.

Ha riportato una frattura a una gamba e un trauma al capo. È rimasto cosciente durante i soccorsi.