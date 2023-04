Investito da un veicolo mentre passeggia, uomo finisce al pronto soccorso

UDINE. Un uomo è stato soccorso dai sanitari, nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Udine, in via Forni di Sotto, all’altezza dell’hotel Ramandolo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre stava camminando è stato investito da un mezzo in transito.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine.

L'uomo, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto da parte del personale sanitario, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove gli sono state riscontrate ferite giudicate non gravi.