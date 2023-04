Lavoro in nero, il prefetto di Udine: «Serve polso forte». Ma mancano i controllori

UDINE. Servirebbero più controlli. Eppure, in un cortocircuito istituzionale che appare difficile sanare nel breve, mancano i controllori, con gli uffici dell’Ispettorato ridotti all’osso. Ma di fronte allo sfruttamento e al ricorso sistematico al lavoro in nero è necessario «avere il polso molto forte», come indica il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, commentando l’operazione della Guardia di Finanza che ha permesso di scoprire 69 lavoratori irregolarmente impegnati in aziende agricole, edili, ma anche nei settori della ristorazione e alberghiero.



Dopo che un’operazione delle Fiamme gialle di Gorizia aveva lambito la Bassa Friulana (e in particolare i territori di Bicinicco e Torviscosa), il prefetto aveva deciso di alzare il livello di guardia in provincia, convocando un tavolo tecnico nel frattempo diventato permanente attorno al quale si erano accomodati il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di finanza, i referenti degli uffici regionali competenti in materia di immigrazione, risorse agroalimentari, forestali, ittiche, montagna e politiche economiche patrimoniali comunitarie e i rappresentanti di Inail, Inps, Ispettorato territoriale del lavoro, Camera di Commercio, Acli e le sigle sindacali Cisl, Cgil, Uil, Ugl.



«È quantomai necessario accentare gli alert, le prese di contatto, in particolare da parte dei sindacati che peraltro già svolgono un ottimo lavoro in questo senso, nelle aziende, rilanciando tali segnalazioni alle forze di polizia – indica Marchesiello -. Nel settore agricolo, in particolare, si registra una certa difficoltà ad arrivare ai braccianti, quasi sempre stranieri, spesso richiedenti asilo, con i quali è difficile anche soltanto superare la barriera della lingua». Le prese di contatto, le interviste, il confronto con questi lavoratori è fondamentale per tentare di capire a quale regime contrattuale siano sottoposti, ammesso che il fatidico pezzo di carta firmato dalle parti esista. Si tratta spesso di soggetti facilmente ricattabili, che altrettanto spesso accettano i pagamenti in nero (anche in contanti, come certificato dalle Fiamme Gialle) per evitare di superare i limiti reddituali che consentono l’accesso alle forme di sostegno legate all’accoglienza. «Il settore agricolo è quello più vulnerabile, per molti motivi – aggiunge il prefetto -. Mentre nella ristorazione, nella ricettività e persino nell’edilizia esiste un contatto con il cliente e il committente, così non accade per il lavoro nei campi. Con l’approssimarsi delle stagioni determinanti per l’agricoltura diventa fondamentale avere il polso molto forte, intensificare i controlli anche se questi non sono sempre agevoli, anche per le risorse ridotte a disposizione dell’Ispettorato del lavoro». Una sofferenza – che è peraltro quella di molti uffici periferici – rispetto alla quale la politica locale potrebbe dire la propria, andando a bussare a Roma.

A breve il tavolo sul lavoro nero si riunirà nuovamente in Prefettura, a distanza di appena una settimana dal precedente confronto.