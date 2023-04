Lignano si prepara per l’arrivo dei turisti: da venerdì sarà in funzione il punto di primo intervento sanitario

LIGNANO SABBIADORO. Pronti per l’arrivo dei turisti. E stavolta già per Pasqua. Da venerdì 7 aprile riprende l’attività il Punto di primo Intervento di Lignano Sabbiadoro. Con due mesi d’anticipo rispetto agli ultimi due anni, la struttura di via Tarvisio per la gestione delle emergenze sarà attiva da questo fine settimana, (compreso il lunedì di Pasqua) e nei prossimi fine settimana, per diventare operativa 7 giorni su 7 a partire dal prossimo 26 maggio e fino al10 settembre.

«Siamo davvero soddisfatti per questa apertura anticipata, resa possibile dalla convenzione siglata anche quest’anno con la Croce Rossa e la Sogit e dalla collaborazione e disponibilità dimostrata dalla Regione e dall’Azienda sanitaria Friuli centrale – commenta Laura Giorgi, sindaco di Lignano Sabbiadoro – si tratta di un fondamentale servizio di assistenza sanitaria fornito alla nostra città e ai suoi ospiti, disponibile quest’anno già dal fine settimana di Pasqua, con l’arrivo dei primi turisti. Un risultato di grande importanza, non scontato in una situazione di difficoltà e carenza di personale sanitario».

Anche quest’anno l’operatività della struttura, funzionalmente collegata al Pronto soccorso di Latisana, sarà garantita da un numero adeguato di operatori sanitari per affrontare le emergenze-urgenze, per la stabilizzazione e per l’eventuale trasporto in ambulanza o elicottero, negli ospedali di riferimento, oltre che dalla presenza degli operatori della Cri e della Sogit per fornire una valida risposta alle esigenze e ai bisogni di salute della popolazione durante il periodo estivo.

Per quanto riguarda gli orari, da questo fine settimana il Punto di primo Intervento sarà aperto ogni venerdì dalle 15 e fino alle 7 del lunedì mentre dal 26 maggio aprirà tutti i giorni, h24, fino al 10 settembre. Successivamente sono previsti ancora due fine settimana, con apertura dalle 15 del venerdì alle 7 del lunedì.

C’è già una data di inizio anche per il servizio di guardia medica turistica che sarà presente nella struttura sanitaria di via Tarvisio a Lignano a partire dal primo giugno, ogni giorno dalle 8 alle 20; il servizio dedicato alle persone in temporaneo soggiorno nel Comune di Lignano Sabbiadoro e località turistiche limitrofe, sostituisce le funzioni proprie del medico di base.