Perde il controllo del camion e si schianta in galleria: autotrasportatore ferito

BARCIS. Un uomo è stato soccorso dai sanitari questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la strada regionale 251, in direzione Andreis, a Barcis, in prossimità della galleria Del Dint.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti i carabinieri) ha perso il controllo del camion che stava conducendo ed è finito contro una parete della galleria, senza coinvolgere altri veicoli.

Ricevuta la chiamata di aiuto, la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cimolais e l'elisoccorso.

Il conducente del mezzo pesante è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e per lui è stato disposto il trasporto in ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con ferite non gravi.

Intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale.