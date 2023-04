Scontro con un’auto, motociclista trasportato in ospedale

FONTANAFREDDA. Incidente stradale nella frazione di Vigonovo (Fontanafredda) nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, all'incrocio tra via Prati e via Bellini, si sono scontrati una moto e un’auto.

A restare ferito il centauro, un uomo di circa 40 anni di età, soccorso dall'equipaggio di una ambulanza proveniente da Sacile e dall'equipaggio di un'automedica proveniente da Pordenone.

Per l'uomo è stato disposto il trasporto all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo, con ferite giudicate di media gravità. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della sede stradale.