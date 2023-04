Codroipo, incidente sul lavoro all'ex polveriera Mangiarotti: due feriti

Una trave in cemento è caduta sulla cabina di un camion in cui si trovano due persone che sono rimaste ferite. È successo nella tarda mattinata di mercoledì 5 aprile nella zona dell’ex polveriera Mangiarotti, a Codroipo, dove si stanno svolgendo dei lavori di bonifica dell’area. Secondo le prime informazioni, i due operai, entrambi residenti in provincia di Padova, sono rimasti coinvolti nell’incidente mentre con una gru stavano spostando del materiale. Il braccio metallico,che avrebbe dovuto essere rivolto verso il basso, ha colpito un arco da cui si è staccata la trave che è finita sulla cabina del mezzo. (videoproduzioni Petrussi)

01:29