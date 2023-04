Udine, dal 21 al 29 aprile il Far East Film Festival con 78 film da 14 Paesi

Un calendario di 78 film (42 in concorso) da 14 Paesi, 9 anteprime internazionali e tanti ospiti, da Johnnie To a Watanabe Hirobumi e Jang Sun-woo oltre alla celebre attrice Baisho Chieko, che riceverá il Gelso d'oro alla carriera: è il Far East Film Festival di Udine, che quest'anno festeggia i 25 anni. Ne ha parlato con noi Sabrina Baracetti, presidente del Centro Espressioni Cinematografiche di Udine e curatrice del Far East Film Festival. L'appuntamento è dal 21 al 29 aprile al Teatro Giovanni da Udine e al Visionario. Proiezioni, incontri con registi e attori ma anche masterclass e soprattutto tantissimi eventi in cittá, oltre cento, che animeranno il cuore di Udine.

00:55