Lascia l’auto nel parcheggio e si dimentica di chiuderla, sul sedile c’era una busta contenente denaro: i ladri fuggono con 11 mila euro in contanti

LIGNANO. Lascia in auto, appoggiata sul sedile, una busta con dentro 11 mila euro in contanti, in banconote da 200, 100 e 50 euro. I ladri la notano e, dopo aver aperto la portiera della vettura, una Toyota Aygo che era stata parcheggiata vicino a casa e lasciata inavvertitamente aperta.

Un colpo sin troppo facile per i malviventi, che dopo aver arraffato il malloppo si sono dileguati senza lasciare traccia.

È successo a Lignano, nei giorni scorsi. Vittima del furto è una donna di 70 anni, di nazionalità austriaca, che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella località balneare friulana. È stata la stessa donna, nella mattinata di mercoledì 5 aprile, a denunciare il furto ai carabinieri che hanno avviato le indagini su quanto accaduto.