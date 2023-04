Bisarca esce di strada e si ribalta, ferito il conducente

RIVE D’ARCANO. Ha perso il controllo del mezzo che, una volta uscito di strada, si è rovesciato su un fianco. Un uomo è stato soccorso, nel primo pomeriggio di giovedì 6 aprile, dal personale medico infermieristico dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto a Rive d'Arcano, nella frazione Rivotta, in via Fagagna.



Era alla guida di una bisarca quando ha perso il controllo. Il mezzo si è ribaltato su un fianco, a bordo strada, adagiandosi in un fossato. Il conducente del mezzo è riuscito a uscire da solo dalla cabina di guida.

Le persone di passaggio che hanno notato l’incidente hanno chiamato il Nue112, con la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso. Attivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Udine.

L'uomo, che è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato a bordo dell’elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie ma non in pericolo di vita.