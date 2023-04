In marzo cala l’inflazione, aumenti per i carburanti

UDINE. L’inflazione dà finalmente chiari segnali di frenata. In attesa dei dati aggiornati delle città tra cui Udine e Trieste (saranno diffusi a metà mese), l’Istat rende noto l’indice dei prezzi al consumo di marzo, che si è attestato al +7,7%.

Un calo deciso, visto che appena a febbraio il caro vita viaggiava al +9,1% e a gennaio era ancora in doppia cifra, +10%. Prezzi comunque ancora “caldi”, un trend che dura da più di un anno, da prima dell’inizio della guerra in Ucraina.

Tanto che la Bce e le principali banche centrali sono state costrette ad aumentare i tassi d’interesse e non è detto che la spirale si esaurisca in tempi brevi.

Caro supermercato

Le città renderanno noti i dati sull’inflazione tra qualche giorno, ma se facciamo riferimento all’indice di febbraio, Udine segnala un’inflazione complessiva del +8,8%, a marzo ci si attende di scendere ben sotto l’8%.

Ma intanto resta piuttosto caro il carrello della spesa, con un balzo del +13,1%, sempre a febbraio, in controtendenza con il calo che si era registrato due mesi fa.

Nel paniere primato negativo per olio e burro (+32,8%), seguono latte, uova e formaggi (+20,3%), pane e cereali (+17,8%), mentre la carne fa segnare un +10,2%. Leggermente inferiore l’inflazione a Trieste che, a febbraio, era dell’8,1%.

Rincari per i dolci pasquali

I rincari non risparmiano nemmeno i dolci della tradizione pasquale. Il prezzo della colomba artigianale in Friuli è aumentato di 2 euro al chilo, si è arrivati cioè a 38 euro, con un aumento di poco superiore al 5 per cento.

La farina è passata da 0,90 centesimi al chilo a 1,10 euro, le uova sono cresciute di 5 centesimi, un chilo di zucchero si paga 1,35 euro anziché 0,80 centesimi.

E l’elenco potrebbe continuare, perché sono aumentati i canditi, le mandorle e tutti gli ingredienti necessari per realizzare la classica glassa che adorna le colombe.

La domanda però c’è per la colomba e per l’uovo di cioccolato, impreziosito da un regalo personalizzato. Il ritocco dei prezzi del prodotto finito, a causa del costo di materie prime che si mantiene alto, non allontana il consumatore dal prodotto artigianale di qualità.

Sembra però confermare a Pasqua il comportamento che aveva già manifestato a Natale: concentrare gli acquisti a ridosso della ricorrenza, quasi all’ultimo minuto. È la sintesi dell’andamento degli acquisti di colombe, uova, prodotti tipici e gelato in occasione della Pasqua che tracciano panificatori, pasticcieri e gelatieri di Confartigianato.

Carburanti in risalita

L’inflazione è in calo, non così benzina e diesel. Arriva infatti una nuova stangata per gli automobilisti, con la benzina che torna a sfondare i 2 euro al litro.

Quasi non si ricorda una Pasqua, tranne gli anni della pandemia, che non abbia registrato rincari alla pompa. Quest’anno è lo stesso, complice il recente taglio della produzione di petrolio deciso dal cartello dei Paesi produttori.

Le ultime rilevazioni del governo su circa 18 mila impianti di carburante fotografano l’amara sorpresa: la verde servita è tornata sopra i due euro e il Codacons ha rintracciato casi in cui sfiora anche i 2,5 euro al litro.

Come al solito si risparmia col fai da te: la benzina self service è a quota 1,872 euro al litro (+7 millesimi, compagnie 1,876, pompe bianche 1,863), mentre il gasolio è a 1,771 euro al litro (+2 millesimi, compagnie 1,776, pompe bianche 1,760).