Scoppia l’incendio in cucina e l’intera palazzina va in fiamme: salve tre persone a Cercivento

Fiamme, nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, in una palazzina a Cercivento, in via Cjabie. È successo poco dopo le 2. Per cause ancora da accertare si è sviluppato un incendio nella cucina di un appartamento, nato forse dal malfunzionamento di una stufa a pellet, che si trova in una palazzina a due piani.

In casa c'era tre persone, che sono riuscite a uscire autonomamente e a dare subito l'allarme. Sono state accompagnate in via precauzionale in ospedale. L’appartamento ora non è agibile.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco. I danni sono piuttosto ingenti. Dell'accaduto è stato informato anche il primo cittadino, Valter Fracas.