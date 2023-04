Malore alla guida, automobilista trasportato in ospedale

TAVAGNACCO. Un uomo è stato soccorso dai sanitari, attorno alle 7.30 di giovedì 6 aprile, per un malore che l'ha colto mentre era alla guida di un veicolo, lungo via Nazionale, a Tavagnacco.



Dopo la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine e quello dell'automedica.

Il personale medico infermieristico, dopo le prime cure prestate sul posto, ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con medico a bordo.