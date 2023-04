Auto esce di strada e abbatte il muro di recinzione di una casa

PREMARIACCO. Perde il controllo dell’auto che, dopo essere uscita di strada, va a sbattere contro la recinzione di un’abitazione, demolendola.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 7 aprile, a Premariacco, in via San Martino. Il veicolo, stando a una prima ricostruzione, è piombato a velocità sostenuta contro il cancello di una casa, demolendo letteralmente anche il muro di cinta in cemento.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area dove si è verificato l’incidente. Il conducente dell’auto, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale.