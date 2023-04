Bambino travolto da un portone: trasportato con l’elicottero in ospedale

Un bambino è stato soccorso dal personale medico infermieristico, nel primo pomeriggio di venerdì 7 aprile, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente domestico accaduto nelle pertinenze di una abitazione a San Quirino.

Per cause in corso di accertamento, il minorenne è stato travolto da un portone, riportando diverse lesioni. Le persone che erano con lui in quel momento hanno spostato il portone e hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112: gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e l'elisoccorso.

Per personale medico infermieristico ha preso in carico il bambino per cui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile, sempre cosciente.

Attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Sacile. Informati i vigili del fuoco.