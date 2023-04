Controlli dei carabinieri in centro a Pordenone, arresti e denunce

Giovedì 6 aprile la Compagnia carabinieri di Pordenone, nell’ambito di servizi rivolti alla prevenzione dei reati contro la persona, al controllo dei luoghi di aggregazione giovanile e alla sicurezza stradale, ha dato corso ad un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio.

Il piano, che ha visto impegnato i militari delle Stazioni carabinieri di Pordenone, Cordenons, Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Cordovado e della Sezione operativa e Sezione radiomobile del dipendente Nor, e con l’ausilio di militari dei Reparti speciali per un totale di 19 militari e il cane antidroga “Garwin”, si è svolto esclusivamente nell’ambito del capoluogo con l’esecuzione di controlli a piedi nei parchi Querini e San Valentino e nei pressi dell’autostazione, della stazione ferroviaria e in piazza XX Settembre, e con posti di controllo effettuati nelle principali vie di accesso al centro e nelle zone adiacenti al centro direzionale Galvani comunemente chiamato “Bronx”.

L’attività dei militari ha consentito di trarre in arresto R. G., classe ‘63, residente a Cordenons, perché destinatario di ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine per due mesi di reclusione per appropriazione indebita commessa a settembre 2014 a Camino al Tagliamento.

Arrestato anche B. A., classe ‘55, residente a Morsano al Tagliamento, perché destinatario di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia per 1 anno e 2 mesi di reclusione per reati in materia finanziaria commessi sino al 2013 a Gorizia.

I carabinieri hanno, inoltre, dato esecuzione alla misura cautelare con il divieto di avvicinamento a carico di M. D., classe ’74, residente a Chions emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per maltrattamenti in famiglia commessi a Brescia, Cesena e Chions dal 2014 ad oggi.

E’ stata, infine, denunciata una cittadina italiana per guida in stato di ebbrezza;