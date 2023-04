Scontro frontale tra due auto, ferite tre persone

Tre persone sono state soccorse dai sanitari nel primissimo pomeriggio di venerdì 7 aprile per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo via Nazionale, a Reana del Rojale, all’altezza di Mediaworld.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri della Compagnia di Udine), due auto si sono scontrate in un impatto frontale.

Una delle due vetture, di ultima generazione, dotata di allarme da impatto, ha inviato una comunicazione automatica, recepita dal Nue112 di Varese.

Diverse sono state le fonti di allarme: oltre al sistema dell'auto, anche alcuni passanti (che hanno chiamato il Nue112 del Fvg) e un vigile del fuoco libero dal servizio che si è fermato per prestare il primissimo soccorso.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento e quello di un'automedica proveniente da Udine.

Nel frattempo, l'infermiera della Sores che ha ricevuto l'allarme dal Nue112 di Varese è riuscita a mettersi in contatto con uno degli occupanti delle vetture coinvolte. L'uomo, un cittadino straniero, ha confermato l'incidente dando alcune ulteriori informazioni utili per il soccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico tre persone: una ha rifiutato il trasporto, una è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con medico a bordo e la terza persona è stata accolta sempre al nosocomio hub di Udine (con ferite non gravi). Tra le persone una donna e due uomini.

Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale medico infermieristico.