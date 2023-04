Ustionato per un ritorno di fiamma, grave un uomo di 42 anni

Un uomo di 42 anni è stato soccorso nella tarda serata di giovedì 6 aprile, a Gemona, per le ustioni riportate presumibilmente a causa di un ritorno di fiamma.

L’infortunio, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, è avvenuto nell’appartamento di una palazzina Ater che si trova in via Ospedale San Michele.

Gli infermieri della Sores hanno inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona e l'elisoccorso. L'equipe medico infermieristica ha preso in carico il paziente che è stato accompagnato all'ospedale di Udine in l'ambulanza, con l'equipe dell'elisoccorso a bordo.

Al Santa Maria della Misericordia sono state valutate le sue condizioni ed è stato disposto il trasferimento in volo nel centro grandi ustionati di Cesena.

È stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo precauzionalmente, una donna di 42 anni che si trovava con lui in quel momento.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Gemona, per le verifiche tecniche e gli interventi di messa in sicurezza, i carabinieri per fare luce sull’accaduto e il sindaco Roberto Revelant.

“Non si è capito molto bene che cosa sia successo - ha spiegato il primo cittadino -, comunque hanno portato una persona in ospedale e hanno posto sotto sequestro i locali proprio per poter fare chiarezza.

A quanto pare, l’infortunio è accaduto in bagno, ma non si sa in quali circostanze. In casa c’era anche una donna che non è rimasta ferita, ma che era sotto choc. Non so chi abbia chiamato i soccorsi, io sono stato avvisato e sono subito venuto qui”.