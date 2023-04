Sport e amicizia, ecco i tornei di Pasqua: la sfilata degli atleti invade Pordenone

Lo sport che unisce. A Pasqua, Pordenone indossa un abito che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo, quello di capitale dello sport giovanile. Il merito è dei tornei di calcio e volley Gallini e Cornacchia, che da decenni portano in città atleti, tecnici e famiglie da tanti paesi e che venerdì 7 aprile hanno mandato in scena la tradizionale sfilata degli atleti per il centro della città. Qualcuno di loro è diventato una stella, per gli altri c'è e ci sarà il ricordo di un’esperienza densa di significati.

01:27