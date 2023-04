Con la moto si schianta contro il guardrail ed è sbalzato per 40 metri: ferito un ragazzo

Un ragazzo di 24 anni, originario di Portogruato, è stato soccorso, nel pomeriggio di sabato 8 aprile, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo lo "stradone" che collega Latisana con Lignano Sabbiadoro, la regionale 354, all'altezza di Aprilia Marittima.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Latisana, sul posto anche la Polizia locale), ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è andato a schiantarsi contro il guardrail. È stato sbalzato per circa 30-40 metri, mentre la moto è stata proiettata a un centinaio di metri. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Gli infermieri della Sores hanno sul posto l'equipaggio dell'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il giovane per cui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: sempre cosciente, ha riportato la frattura di un avambraccio.