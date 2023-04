Le sfide future ai cambiamenti della società

Il Friuli Venezia Giulia è la terza regione più anziana in Italia. La natalità ha toccato il minimo storico. Lo sapevamo, eravamo preparati. Non rassegnati, né dati per vinti.

La giunta Fedriga che sta per formarsi dovrà tener conto dei cambiamenti sociali strettamente collegati con la crescita della nostra regione. Una sfida che impatta in maniera significativa sia sul sistema di welfare sia sull’assetto produttivo e sul mondo economico in generale.

Una popolazione sempre più anziana fa lievitare i costi del sistema previdenziale e di quello sanitario. Se la popolazione attiva diminuisce, il numero di contribuenti cala e la fiscalità generale si addossa un peso che non può sopportare.

Investire in politiche per la famiglia è una condizione fondamentale per poter contrastare la denatalità: dalla fornitura di servizi di cura per i bambini ai trasferimenti monetari legati alla presenza di figli, a strumenti per la gestione del tempo, come congedi parentali o obblighi contrattuali relativi alla flessibilità lavorativa (di competenza nazionale).

Una regione anziana ha scarsa forza lavoro da mettere in campo con difficoltà ad arruolare manodopera, ma anche a trattenere le nuove generazioni. A queste condizioni come si mantiene la competitività, come sostenere il lavoro, l’economia e il Pil?

La nuova giunta regionale avrà il compito di elaborare una visione del futuro che tenga conto di una popolazione anziana, alla quale garantire assistenza, e di una giovane da motivare suggerendo e condividendo un’idea del domani.

«L’Italia sta scomparendo», è la profezia pubblicata sui social dal patron di Tesla e di Twitter, padre di sette figli, Elon Musk. Recuperiamo invece quello che il sociologo novantenne Giuseppe De Rita definisce «il furore di vivere».