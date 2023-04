Ferito nello scontro tra lo scooter e un’auto

SEDEGLIANO. Incidente stradale, nel pomeriggio di domenica 9 aprile, tra uno scooter e un'auto a Grions di Sedegliano: il bilancio è di una persona condotta in ospedale in condizioni non gravi. Lo scontro è avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Udine, lungo via Flaibano.

La persona in sella allo scooter è rovinata a terra. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della centrale Sores di Palmanova hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona ferita, trasportata in l'ambulanza all'ospedale di San Daniele.