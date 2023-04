Il vescovo di Pordenone striglia i politici: «La nave affonda e nel salone delle feste si balla»

PORDENONE. Concattedrale di San Marco gremita, a Pasqua, per la celebrazione del vescovo di concordia Pordenone Giuseppe Pellegrini.

Il presule ha sottolineato come la corsa delle donne il mattino di Pasqua alla tomba di Gesù, sia «la nostra corsa, quelle paure e timori sono i nostri»; e ha continuato dicendo «Guardandoci attorno vediamo tanto dolore, sofferenze, chiusure e guerre.

Il vescovo di Pordenone, monsignor Pellegrini: "Apriamo i cuori a chi soffre"

Oramai coloro che governano e, purtroppo anche noi, ci stiamo abituando a questa triste situazione, senza fare più niente per trovare una soluzione, con tanta indifferenza. Sembra una scena del film Titanic: la nave sta affondando e nel salone delle feste si suona e si balla!».

Davanti a questa situazione di buio anche della società, secondo Pellegrini «L’unico modo per sconfiggere la paura è fidarsi e credere nella presenza viva di Gesù, diventandone testimoni e annunciatori.

Annunciatori di speranza davanti all’umanità, con la gioia interiore che nasce dall’aver sperimentato l’amore e la misericordia del Padre». «Bisogna però "vedere non solo con gli occhi, ma vedere con il cuore che ama" come hanno fatto le donne al sepolcro».

Il vescovo poi ha voluto sottolineare come sia la pace «il grande dono pasquale del risorto»: essa «non è solo mancanza di guerra perché, prima di diventare un atteggiamento sociale e relazione, è una trasformazione e rinnovamento del cuore e della vita di ogni persona».

«Purtroppo - ha continuato il presule - i fatti che stanno accadendo in questi tempi ci dicono che la nostra umanità, rispetto al valore della persona, sta regredendo.

L’egoismo, la sete di potere e il dominio sui più deboli, l'incetta dei beni della terra e la paura di chi è diverso da noi, prevalgono sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone e dei popoli».



Il vescovo ha continuato sottolineando come «sono in atto da anni guerre di aggressione con bombardamenti a tappeto con ogni arma possibile, uccisioni, saccheggi, stupri.

Le persone non contano più niente perché prima viene l’interesse di parte, dimenticando il primato che ha la salvaguardia della vita umana».

«Un’altra grave conseguenza della guerra è la continua corsa agli armamenti e il commercio delle armi in tanti paesi del mondo, convinti che sia la strada più veloce e praticabile per arrivare alla pace.

Purtroppo, questa convinzione si sta diffondendo sempre di più, a partire dai governanti fino ad arrivare anche a noi».



Il presule ha indicato una possibile soluzione: «E’ necessaria, però, la conversione del cuore, per trovare la soluzione dei conflitti nel dialogo e nella diplomazia e non nella forza e nelle armi».

Proprio come viene raccontato nel Vangelo, dove «mentre Gesù viene arrestato, Pietro, per legittima difesa, prende in mano la spada e taglia l’orecchio al servo del sommo sacerdote.

La risposta di Gesù è precisa: «Rimetti la spada nel fodero” (Giovanni 18,11), per dirci che non è la violenza ma l’amore a vincere!».



Monsignor Pellegrini ha concluso il suo intervento augurando a tutti di aprire il proprio cuore accogliendo il «messaggio di gioia, di amore e di speranza».