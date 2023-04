Il vescovo di Pordenone, monsignor Pellegrini: "Apriamo i cuori a chi soffre"

Gli auguri del vescovo di Concordia Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini, in occasione della Pasqua: "Il mio augurio è che possiamo spalancare un po' di più le porte del nostro cuore per accogliere la luce della Risurrezione di Gesù. Sappiamo però che il modo più bello per accogliere Gesù Risorto è aprire i nostri cuori alle tante persone sofferenti e deluse che hanno bisogno della nostra testimonianza per poter vivere la gioia della Pasqua".

