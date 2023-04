Due auto si scontrano all’incrocio, un ferito

La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Maniago è intervenuta lunedì 10 aprile, nella stessa cittadina, alle 8.15 circa, per un incidente stradale tra due autovetture in corrispondenza dell'incrocio tra via della Repubblica e via Dante.

Per cause ancora in corso di accertamento, le due autovetture si sono scontrate in prossimità del semaforo. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte, per una delle quali si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Spilimbergo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Maniago.