Infortunio sul lavoro: operaio si ferisce alla mano, ricoverato in ospedale

SAN GIORGIO DI NOGARO. Infortunio sul lavoro, nella giornata di domenica 9 aprile, in un'azienda di San Giorgio di Nogaro, in via Volta.

Un operaio di origine bosniaca, che stava utilizzando un macchinario, per causa ancora da accertare, ha riportato una ferita piuttosto seria alla mano destra. Immediata la chiamata ai soccorsi.

L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Latisana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palazzolo dello Stella, che hanno ricostruito l'accaduto, e il personale dell'azienda sanitaria.