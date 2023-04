la testimonianza

I ladri entrano in canonica mentre il parroco dorme: «Hanno spruzzato qualcosa, mi sono svegliato con mal di testa e dolori»

Il racconto di Don Carlo Fant, parroco di Latisana: «Sono ancora molto scosso, hanno aperto il cassetto in camera e hanno rubato la collana che mi era stata donata in occasione dei miei trent'anni di servizio. E le offerte per i bisognosi»

Elisa Michellut