cambiamenti meteo

Da metà settimana piogge e neve in quota, la primavera si prende una pausa: il Comune di Udine rinvia la chiusura dei termosifoni

Nei condomini il termine per la chiusura degli impianti di riscaldamento era fissato per il 7 aprile, ora è stato spostato al 21: da domani condizioni climatiche in peggioramento

Alessandro Cesare