Scontro con un’auto, motociclista sbalzato in un campo: è in gravi condizioni

SEDEGLIANO. Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, lungo la strada regionale 463, a Turrida di Sedegliano. Attorno alle 18.30 c’è stato uno scontro tra un’auto e una moto che, stando ai primi elementi raccolti dalle forze dell’ordine, viaggiavano nella stessa direzione, ossia da Codroipo verso Gemona.

Il motociclista, un sandanielese di circa trent’anni che a seguito del violento impatto aveva perso i sensi, ha riportato seri traumi. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto da parte del personale sanitario, è stato accompagnato in elicottero all’ospedale di Udine.

I primi soccorsi sul luogo dell'incidente

Le due persone che si trovavano a bordo della vettura, un uomo e una donna di Coseano, sono rimaste praticamente illese, ma lei, su consiglio degli operatori sanitari, è stata comunque accompagnata al pronto soccorso per accertamenti visto che è incinta.

Al lavoro lungo la 463, all’altezza di un distributore di carburante dell’Eni, anche due squadre dei vigili del fuoco volontari di Codroipo per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e del tratto di strada e i carabinieri di Codroipo per i rilievi.

L’esatta dinamica dello scontro è al vaglio degli investigatori e gli accertamenti sono ancora in corso. Stando ai primi elementi raccolti, comunque, la moto, un’Harley-Davidson, è finita contro una fiancata della Fiat Punto su cui viaggiava la coppia.

Il motociclista è stata sbalzato a molti metri di distanza ed è finito in un campo. Mentre la due ruote è andata a sbattere contro una condotta dell’acqua, provocando una perdita che ha richiesto l’intervento dei tecnici del Consorzio di bonifica pianura friulana.

La circolazione stradale ha subito rallentamenti. La 463 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia il tempo necessario a permettere i soccorsi: il trasferimento del motociclista a bordo dell’elicottero e della donna in ambulanza. Poi è stato consentito il transito a senso unico alternato, con l’aiuto di alcuni uomini della Protezione civile che nel frattempo erano sopraggiunti.

Sul posto anche il sindaco Dino Giacomuzzi: «La persona ferita – spiega il primo cittadino – sembrava in condizioni gravi. Speriamo possa riprendersi al più presto. Per quanto riguarda il tratto di viabilità – prosegue –, abbiamo previsto la realizzazione di una rotonda proprio in quel punto: è un incrocio importante e abbastanza pericoloso. L’amministrazione comunale ha però bisogno del sostegno economico della Regione. Cercheremo dunque – conclude – di sollecitare i finanziamenti e l’intervento, in modo da risolvere questo punto critico della viabilità locale e regionale. È intervenuto anche l’assessore alla protezione civile Gian Guido Trevisan che ha seguito l’attività di deviazione del traffico assieme al coordinatore della Pc Luciano Linzi».