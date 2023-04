Pasquetta, Lignano presa d'assalto e traffico in tilt

Traffico in tilt per tutta la mattinata di Pasquetta sullo "stradone" che porta a Lignano. La coda si è formata dal casello di Latisana in poi a causa del gran numero di veicoli che si sono diretti verso la località balneare friulana, complice la giorata primaverile. (Video di Fabio di Lenardo)

01:33