Scarica materiale mentre lavora in casa e viene colpito al torace da un peso di 50 chili: è grave

Un uomo di 50 anni di età è stato soccorso dai sanitari nella tarda mattinata di oggi, martedì 11 aprile, per le ferite riportate a seguito di un infortunio domestico che si è verificato negli spazi di un'attività produttiva che opera a Cecchini, nel territorio comunale di Pasiano di Pordenone.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Sacile), è stato colpito al torace da un peso di circa 50 chilogrammi.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e l'automedica, proveniente sempre da Pordenone.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza con medico a bordo, in codice giallo, per uno schiacciamento del torace.