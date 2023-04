Udine, inneggia al fascismo durante la visita di Salvini: portato in Questura dalla Digos

Attimi di tensione, martedì 11 aprile, in piazza San Giacomo, durante l’intervento del ministro alle Infrastrutture, il vicepremier leghista Matteo Salvini, in visita a Udine per sostenere il sindaco uscente, Pietro Fontanini.

Un uomo di mezza età ha improvvisamente iniziato a inneggiare al fascismo e in particolare al Duce.

È successo proprio mentre il ministro Salvini stava rilasciando un’intervista su alcune tematiche, in particolare sui fondi del Pnrr e sulle politiche di contrasto da attuare in merito al problema dell’immigrazione clandestina.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dagli agenti della Digos e da quelli delle Volanti della polizia, che si trovavano già sul posto per garantire la sicurezza, e accompagnato subito in Questura per essere poi identificato.

La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori. L’uomo, che stando a quanto si è appreso non sarebbe noto alle forze dell’ordine, potrebbe ora essere denunciato per apologia del fascismo.