Comunali, Salvini e Fedriga a sostegno di Fontanini: "Scegliamo la continuità"

Mancano pochi giorni al ballottaggio per decidere chi sarà il prossimo sindaco di Udine tra l'uscente Pietro Fontanini e l'ex rettore Alberto Felice De Toni. E in città, per sostenere la candidatura del primo cittadino, sono arrivati anche il ministro Matteo Salvini e il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga (Video di Alessandro Cesare). Ecco il loro appello al voto: "Scegliere Fontanini per dare continuità amministrativa al Comune di Udine e continuare a costruire insieme alla regione e al governo" (Video di Alessandro Cesare)

02:34