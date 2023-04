Forzano gli infissi ed entrano in due case, rubati denaro e ori per 5 mila euro

Due furti sono stati messi a segno, tra le 10 e le 20 di lunedì 10 aprile, in due abitazioni nei comuni di San Giorgio di Nogaro e Carlino.

Il modus operandi utilizzato dai malviventi è il medesimo. Non è escluso che possa trattarsi della stessa banda. I ladri, in entrambe le abitazioni, hanno forzato un infisso e una volta in casa hanno rovistato nelle varie stanze.

Sono stati rubati denaro contante e alcuni monili in oro. Il bottino ammonta a circa 5 mila euro, 2.500 a San Giorgio e 2.500 a Carlino.