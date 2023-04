La “rivoluzione” del liceo Grigoletti: bagni unisex e carriera alias

PORDENONE. Da mercoledì 12 aprile i bagni del primo piano del liceo Grigoletti di Pordenone saranno aperti a tutti gli studenti, senza distinzione di sesso. Quelli del piano terra e del secondo piano saranno invece utilizzabili in modo tradizionale.

Inoltre l'istituto ha introdotto la possibilità della carriera alias, vale a dire l'utilizzo di un nome, sul registro, diverso da quello assegnato all'anagrafe e scelto al di là di ogni eventuale discriminazione percepita.

La decisione è stata presa dalla dirigente Ornella Varin dopo la richiesta di uno degli studenti dell'istituto di abbracciare la carriera alias.

I dubbi della politica. “L’argomento è talmente delicato che non concede di smarcarsi e muoversi in ordine sparso”. Con queste parole è riassumibile la posizione del confermato consigliere regionale Alessandro Basso sulla vicenda relativa al liceo Grigoletti. “Ci troviamo di fronte a una tematica talmente delicata che non è possibile agire singolarmente” le parole dell’esponente di Fratelli d’Italia.

Effettivamente il vespaio anticipato dalla dirigente scolastica Varin si è già alzato e anche Basso, anch’egli già dirigente scolastico, intende dire la sua. “Non è possibile entrare a gamba tesa su dispute di questo genere, è necessario rispettare le direttive generali ed evitare il caos. Sperimentazioni simili – prosegue Basso, rappresentante tra l’altro di Fratelli d’Italia fin dalla prima ora – sono molto pericolose e possono ingenerare problematiche di svariati tipi. Personalmente non condivido questa scelta e invito la collega a fermarsi e riflettere; spesso un passo indietro è indice di saggezza”.

Il suggerimento, quindi, è chiaro; sospendere il disegno “anche perché – conclude Basso – in processi simili devono essere coinvolti tutti gli attori: dalle direzioni ai genitori e agli studenti tutti, nessuno escluso. È altresì vero che non possono ogni singolo caso e ogni richiesta creare un precedente, si andrebbe tutti per direzioni diverse e la scuola andrebbe incontro allo sfascio. Non ne ravviso, oltretutto, la necessità a titolo personale per ragioni ideologiche e di buon senso”.