Il palio non molla: via alla 52ª edizione, sul palco 24 gruppi e circa 500 ragazzi

Il Palio studentesco non desiste e quasi cinquecento ragazzi sono pronti a calcare il palcoscenico del Palamostre nella 52ª edizione di una delle manifestazioni più longeve del panorama teatrale italiano. Sono 24 i gruppi che si esibiranno in dodici serate dal 27 aprile al 24 maggio. Ma già sabato 15 in Corte Morpurgo, gli studenti proporranno un piccolo estratto dello spettacolo che presenteranno a teatro.

Il Teatro Club Udine, dopo la bocciatura della Regione di un articolato progetto triennale per il Palio (una richiesta da 170 mila euro annui), ha presentato ricorso davanti al Tar regionale: la Commissione incaricata di valutare le proposte non aveva riconosciuto al sodalizio «abbastanza tradizione culturale» da meritarsi il massimo del punteggio. Ecco perché quest’anno i biglietti degli spettacoli sono stati ritoccati (8 euro invece di 5 l’intero, 5 il ridotto, 2 euro per i gruppi Palio e gratis per gli accompagnatori di persone con disabilità) ed è stata avviata una raccolta fondi a sostegno dell’attività del Teatro Club (si può fare un bonifico bancario: Banca Ter Credito Coperativo Fvg, Iban IT28 E086 3112 3000 0000 1024 684).

«Il teatro – ha sottolineato Alessandra Pergolese, presidente del Teatro Club, durante la presentazione della 52ª edizione del Palio – è una insostituibile occasione di recupero di una dimensione umana e per i ragazzi è molto importante dopo le distanze create dalla pandemia e gli effetti della mera virtualità. Abbiamo incontrato difficoltà nel reperimento delle risorse e per questo – ha spiegato – abbiamo dovuto aumentare un po’ il biglietto di ingresso, ma crediamo che il nostro pubblico ne capisca le motivazioni. In questi giorni abbiamo ricevuto tante manifestazioni di solidarietà che ci hanno riempito il cuore. Stiamo lanciando una raccolta fondi e contattando anche alcune realtà imprenditoriali per coinvolgerle come finanziatori e le risposte ottenute ci fanno ben sperare».

«Il Palio comincia già con l’inizio della scuola – ha indicato Paolo Mattotti, direttore artistico per il Palio – e il Teatro club li aiuta nella preparazione, con laboratori e altre iniziative». Tra le novità di quest’anno, « la partecipazione del gruppo Sami močni del Liceo sloveno di Klagenfurt (il 6 maggio), la presenza del gruppo Krilati oreh dell’IIS Gregorčič di Gorizia, e quella di due nuovi gruppi interscolastici, composti da allievi provenienti da scuole diverse».

Questi i gruppi che si esibirannpo: Gruppo Stella Azzurra (Manzini di San Daniele e Sello di Udine), Copernico, Gruppo teatrale interscolastico Magrini Marchetti di Gemona, Stellini di Udine, Bachmann di Tarvisio, Bearzi di Udine, Gruppo interscolastico autogestito (Percoto, Udine; Isis B. Stringher, Udine; Isis D’Aronco, Gemona del Friuli), Stringher di Udine, Liceo sloveno di Klagenfurt (Austria), Uccellis di Udine, Linussio di Codroipo, gruppo atTORONI Aps di San Daniele del Friuli, Sello di Udine, Marinoni di Udine, Gruppo delle superiori della Fondazione Bon di Colugna, Zanon di Udine, Iis Gregorčič- Trubar di Gorizia, Malignani di Udine, Iis Il Tagliamento di Spilimbergo, Deganutti di Udine, D’Aronco di Gemona, Percoto di Udine, Civiform di Cividale del Friuli, Marinelli di Udine.