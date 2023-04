Il palio non molla: via alla 52ª edizione, sul palco 24 gruppi e circa 500 ragazzi

Udine, il Palio studentesco non desiste e quasi cinquecento ragazzi sono pronti a calcare il palcoscenico del Palamostre nella 52ª edizione di una delle manifestazioni più longeve del panorama teatrale italiano. Sono 24 i gruppi che si esibiranno in dodici serate dal 27 aprile al 24 maggio. Ma già sabato 15 in Corte Morpurgo, gli studenti proporranno un piccolo estratto dello spettacolo che presenteranno a teatro (videoproduzioni Petrussi, a cura di Laura Pigani).

03:36