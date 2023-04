Il questore di Udine: "In aumento i casi di violenza fra le mura domestiche"

«Un andamento costante di alcuni tipi di reati, in particolare le violenze domestiche e di genere che, sin dall’epoca della pandemia, avevano fatto registrare un incremento significativo e preoccupante. E un’impennata dei reati informatici, commessi attraverso la rete internet». Questi i due aspetti su cui ha posto l’accento il questore di Udine, Alfredo D’Agostino, durante la festa della polizia che si è svolta mercoledì 12 aprile, in Castello, in occasione del 171esimo anniversario della fondazione del Corpo (videoproduzioni Petrussi, a cura di Anna Rosso).

02:51