Udine celebra la festa della Polizia: "Esserci sempre"

Il video proiettato per ricordare i poliziotti che hanno perso la vita prestando servizio in Friuli è stato uno dei momenti più toccanti della festa della polizia che si è svolta nella mattinata di mercoledì 12 aprile in Castello a Udine in occasione del 171° anniversario della fondazione del Corpo. Il motto di quest’anno, come ha ricordato il questore di Udine Alfredo D’Agostino, è “Esserci Sempre” : “Questa la filosofia ispiratrice del servizio che assolviamo quotidianamente, un tratto distintivo di un’istituzione che vuole affermarsi per la sua vicinanza, empatia, attenzione alle esigenze del cittadino”. Nell’ambito dell’evento il Questore della provincia di Udine ha reso onore ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento loro dedicato in piazzale D’Annunzio, alla presenza del Prefetto di Udine. Sotto la Loggia del Lionello è stata allestita una mostra di divise storiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, unitamente a una mostra di elaborati grafici realizzati dagli alunni della Scuola Primaria dell’Educandato “Collegio Uccellis”. Nel piazzale antistante il Castello, invece, c’era un’esposizione di veicoli della Polizia. (Intervista di Anna Rosso)

03:24