Udine, in Duomo l'ultimo saluto al campione di karatè Ruberti

Una guida nello sport, un punto di riferimento nella vita, un pilastro per la famiglia. In tanti a Udine, mercoledì 12 aprile, hanno voluto dare l’ultimo saluto a Roberto Ruberti, campione di karate morto a soli 64 anni a causa di una malattia incurabile, partecipando ai funerali in Duomo (videoproduzioni Petrussi).

02:07