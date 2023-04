Lestizza, mamma e figlio di 5 anni aggrediti dal loro rottweiler

LESTIZZA. Una ragazza di ventiquattro anni e il figlioletto di cinque sono stati aggrediti nella serata di mercoledì 12 aprile dal loro rottweiler nel giardino della loro abitazione a Santa Maria di Sclaunicco.

Da chiarire la dinamica: secondo una prima ricostruzione, fornita dalla giovane donna, il bimbo stava giocando nel cortile di casa in via Isonzo, quando il cane avrebbe azzannato il piccolo.

Per difenderlo, la donna si è frapposta fra l’animale e il bimbo, venendo morsicata a sua volta. Feriti agli arti in maniera non grave, madre e figlio sono stati portati in ospedale prima a Palmanova e quindi a Latisana: dopo alcune ore di osservazione i due sono stati dimessi.

Sul posto, allertati dal 112, sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Latisana, che a loro volta hanno coinvolto i professionisti dell’area veterinaria del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale: toccherà a loro verificare le condizioni del cane e disporre eventuali provvedimenti nei confronti dell’animale.