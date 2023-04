Con l'auto finisce sui tavolini e spacca tutti gli ombrelloni: alla guida Udogie dell'Udinese, le immagini dal bar

Ha perso il controllo della sua auto che è piombata contro i tavolini e gli ombrelloni del White Bar, in via Tiberio Deciani, distruggendo gran parte dell’arredo esterno. Alla guida della Mercedes GLE c'era il giocatore dell'Udinese Destiny Udogie, che è stato poi sottoposto a tutti gli accertamenti del caso (alcoltest compreso, ma gli esiti non si conoscono ancora). Qui tutti i dettagli (Videoproduzioni Petrussi)

01:01