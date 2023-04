L’auto sbanda e si ribalta: donna rimane incastrata nell’abitacolo

POLCENIGO. È rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto, rovesciatasi su una fiancata dopo l’urto contro il guardrail. Per estrarre la conducente, una donna di 58 anni, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto in via Francescani a San Giovanni di Polcenigo. In base ai rilievi dei carabinieri del Radiomobile di Sacile la donna ha preso la curva larga, l’auto ha sbandato e si è ribaltata.

Sul posto elicottero e ambulanza: la donna è stata è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale di Pordenone.