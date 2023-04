Oppone resistenza a un controllo, poi prende a calci e pugni un carabiniere: arrestato in Borgo stazione a Udine

UDINE. Nel pomeriggio di giovedì 13 aprile un uomo di origine straniera, un 33enne pakistano, è stato arrestato dai carabinieri di Remanzacco per le ipotesi di reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

È successo in Borgo stazione, mentre le forze dell’ordine stavano effettuando un servizio di prevenzione e ordine pubblico.

In tale occasione, il cittadino pakistano è stato fermato per un controllo di routine da alcuni agenti della Questura. Poco dopo, visto che l’uomo non collaborava, sono giunti in supporto i carabinieri. E il 33enne ha colpito un militare con calci e pugni procurandogli lesioni (non gravi) alla mano. Per il carabiniere la prognosi è di due giorni.

Lo straniero è poi stato accompagnato in una cella di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.