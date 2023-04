Ubriaco al volante, scappa dopo gli incidenti

UDINE. Un automobilista, in stato di ebbrezza, è rimasto coinvolto in più incidenti sulla strada regionale 56 (via Nazionale) da Buttrio verso Udine sud fino in viale Palmanova. L’uomo, nella serata di giovedì 13 aprile, si era messo alla guida di una Volkswagen Polo di colore grigio incurante del suo stato psicofisico alterato.

Nel corso delle fasi di rilievo, da parte dalla polizia locale di Udine, di un incidente in viale Palmanova, verso le 20.50, era emerso che l’automobilista si era reso protagonista di altri sinistri e che si sarebbe allontanato subito dopo.

Per questo motivo la polizia locale cerca coinvolti e testimoni che abbiano assistito agli incidenti stradali e avvisa che le generalità dell’automobilista responsabile per il risarcimento dei danni sono disponibili all'Ufficio Infortunistica del Comando di Udine, in via Girardini 24.