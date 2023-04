Fiori e lettere in ricordo di Luca da chi lo conosceva

UDINE. C’è chi ha scritto una lettera, c’è chi ha messo un fiore nel luogo in cui Luca Tisi è stato ucciso nella galleria tra via San Daniele e viale Volontari. Per ricordarne la sua gentilezza e la sua dignità. I residenti dei condomini, le persone che frequentavano il bar in cui Luca ogni giorno andava a prendere un caffè che gli veniva quotidianamente offerto, le persone del quartiere. Si sono rivolti a chi l’ha aggredito, a chi gli ha tolto la vita.

“Non si può restare indifferenti davanti al tuo gesto vile – ha scritto qualcuno -, non ci sono parole che possano giustificare il tuo gesto e soprattutto il motivo per cui hai agito contro una persona inerme, gentile, silenziosa, una persona molto dignitosa per la sua scelta di vita”.

“Da dove sgorga tanta tua cattiveria, tanto odio al punto di uccidere Luca? Ti dava fastidio? Da dove ti nasce tanto odio per scagliarti contro di lui in tal modo così feroce, così disumano? Dubito che Luca ti abbia procurato alcun male, anzi ne son certa, Luca non faceva del male a nessuno”.

“La sua dignità è un esempio per tutti noi, anche per te – prosegue -. Chiedi a tutta la comunità, a tutto il vicinato che lo conosceva chi era Luca, parla con ognuno di loro e saprai chi è Luca. Hai procurato un immenso dolore anche a tutti noi che lo conoscevamo e anche a tutta la cittadinanza di Udine, perché la città e i suoi cittadini, tutti, ci dissociamo da tale vile gesto”.

Poi un pensiero è rivolto a Luca “persona mite, coraggiosa, gentile, silenziosa, dignitosa che la tua anima possa riposare in pace. Ti ricordiamo con profondo rispetto”.