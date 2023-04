Omicidio a Udine nella notte: senzatetto di 59 anni trovato senza vita nella galleria di un condominio

Un uomo, di 59 anni, Luca Tisi, senzatetto, originario di San Vito al Tagliamento è stato trovato morto, all'alba, in una galleria di Udine, con evidenti segni di aggressione sul corpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, della Squadra Volante e della Squadra mobile, con il medico legale. A lanciare l'allarme, alle 5:30, è stata una giovane che rientrava a casa.

Il personale sanitario, inviato dalla Sores Fvg, ha tentato inutilmente di rianimare l'uomo. Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare gli autori dell'aggressione.

Le testimonianze. "Era una persona curata e gentile che vedevamo ogni giorno. Siamo sotto choc". Al bar San Daniele conoscevano il senzatetto che è stato trovato senza vita nella vicina galleria. "Era arrivato qui durante il primo lockdown - racconta il gestore Krasniqi Drilon -. Dormiva nella galleria e non chiedeva mai denaro. Ogni giorno veniva qui a bere il cappuccino e c'era sempre qualcuno che glielo offriva perché si era fatto ben volere da tutti. Ogni volta si assicurava che fosse stato pagato. È tutto a posto? Chiedeva prima di uscire con il suo trolley".

"Non parlava mai di lui - prosegue - sapevo solo che si chiamava Luca ma la sua storia non ce l'aveva mai raccontata. Era riservato ed educato. Gli chiedevamo come stava e lui rispondeva sempre "Tutto bene ". Siamo davvero addolorati". Anche al vicino supermercato Despar ogni tanto andava a fare la spesa. "Si veniva qui a comprare qualche merendina - affermano -. Era educato e gentile".