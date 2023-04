Perde il controllo dell’auto e si schianta contro la recinzione di una casa: militare americano ferito

ROVEREDO IN PIANO. Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il muro di recinzione di una casa, demolendolo.

Un militare americano, K.B. di 25 anni, residente ad Aviano, si trovava al volante di una Nissan Skyline Gt quando, per cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, è andato dritto alla rotatoria in via Pionieri dell’Aria, a Roveredo in Piano, schiantandosi contro il muro di cinta di una villetta.

L’incidente si è verificato nella mattinata di sabato 15 aprile, intorno alle 6. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Polcenigo per i rilievi, il personale del 118 e i vigili del fuoco di Pordenone. Il conducente del veicolo, rimasto ferito nell’impatto, è stato portato in ospedale per le cure del caso.