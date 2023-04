Omicidio di Udine, si cerca nella roggia l'arma del delitto. Trovato un crick, via alle analisi

Sono riprese nella mattina di domenica 16 aprile le ricerche dei vigili del fuoco nella roggia che costeggia viale Volontari alla ricerca dell'arma con cui l'assassino ha ucciso all'alba di sabato 15 aprile Luca Tisi, 58enne senza tetto che dormiva nella galleria dell' ex Capitol. I vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Trieste hanno rinvenuto un crick e una piccoola borsa per contenere gli arnesi: ora dovranno essere svolti tutti gli accertamenti da parte degli inquirenti per comprendere se possono essere riconducibili all'omicidio. Intanto le indagini proseguono a tappeto anche con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.(Videoproduzioni Petrussi)

00:43