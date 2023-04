Strade bloccate e sgommate con le auto: Feletto Umberto paralizzata per il funerale sinti

Strada bloccata, caos e disturbo della quiete pubblica, attività economiche “costrette” a chiudere i battenti. Il funerale di un uomo di origini Sinti, Gianni Braidic, 51 anni, celebrato nella giornata di martedì 11 aprile, non è passato inosservato nella comunità di Tavagnacco. Una confusione cominciata nella casa mortuaria di Adegliacco, proseguita davanti alla chiesa parrocchiale di Feletto Umberto e conclusasi al cimitero di Colugna. Nel mezzo è successo un po’ di tutto: auto di lusso impegnate nel cosiddetto “burnout”, l’abilità di far fumare le gomme posteriori restando fermi, applausi, “concerto di clacson”, persone urlanti con indosso magliette con la scritta Rolex, colonne di vetture tra una tappa e l’altra. Tutto questo sotto l’occhio vigile della polizia locale e delle forze dell’ordine, anche perché alcuni dei presenti, qualche problema con la legge, l’hanno avuto. A Feletto non c’è molta voglia di parlare, ma i commercianti della zona, seppur intimoriti, manifestano tutta la loro amarezza per quanto accaduto: «Abbiamo chiuso l’attività in quanto chi ha preso parte al rito funebre si è sentito padrone del paese - affermano in uno dei negozi affacciati su via dei Martiri, quella che sbuca proprio davanti alla chiesa parrocchiale -. Non è stato un bello spettacolo, e ci siamo sentiti sotto ostaggio».

01:04